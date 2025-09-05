Новости
Минувшей ночью над Ростовской областью уничтожили 13 беспилотников

Минувшей ночью над Ростовской областью уничтожили 13 беспилотников. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

Всего над регионами России были перехвачены 92 БПЛА. Больше всего летательных аппаратов самолетного типа сбили над Брянской областью. Там зафиксировали 15 беспилотников. 

Еще один беспилотник был сбит над акваторией Азовского моря.

Как уточнил врио губернатора, к утру 5 сентября беспилотники были перехвачены в Верхнедонском, Миллеровском, Боковском и Чертковском районах.

- Предварительно, атака прошла без последствий, и никто из людей не пострадал, - уточнил глава региона.
