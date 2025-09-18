Миноброны РФ: Над Ростовской областью сбили 23 БПЛА

Фото: Дондей

Над Ростовской области сбили 23 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Миноброны РФ.По информации ведомства, за прошедшую ночь средствами ПВО над различными регионами России были уничтожены 43 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Юрий Слюсарь, глава донского региона, сообщил, что атака была отражена в восьми муниципалитетах: Новошахтинске, Белой Калитве, Каменском, Красносулинском, Октябрьском сельском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районе.В результате инцидента никто из людей не пострадал.В одном из пострадавших районов возник пожар, который был оперативно ликвидирован.