Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Над Ростовской областью сбили три БПЛА ночью 10 ноября

Над Ростовской областью сбили три БПЛА ночью 10 ноября
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о том, что в районе Каменска-Шахтинского были сбиты БПЛА. Об этом он написал в своих социальных сетях 10 ноября.

— Атака была отражена средствами радиоэлектронной борьбы, три беспилотных летательных аппарата самолетного типа были обезврежены, — сообщил Юрий Слюсарь.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Информация о возможных разрушениях на земле уточняется.

Всего в России были перехвачены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата. Из них 17 ликвидированы над территорией Брянской области, три — над Ростовской областью, два — над Белгородской областью и один — над Курской областью.
Фото: РостовРу
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.