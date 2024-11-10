Над Ростовской областью сбили три БПЛА ночью 10 ноября

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Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о том, что в районе Каменска-Шахтинского были сбиты БПЛА. Об этом он написал в своих социальных сетях 10 ноября.— Атака была отражена средствами радиоэлектронной борьбы, три беспилотных летательных аппарата самолетного типа были обезврежены, — сообщил Юрий Слюсарь.К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Информация о возможных разрушениях на земле уточняется.Всего в России были перехвачены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата. Из них 17 ликвидированы над территорией Брянской области, три — над Ростовской областью, два — над Белгородской областью и один — над Курской областью.