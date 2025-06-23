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За ночь над Ростовской областью сбили 14 беспилотников самолетного типа

За ночь над Ростовской областью сбили 14 беспилотников самолетного типа
В ночь на 23 июня в Ростовской области были уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Согласно информации от ведомства, всего в России за ночь были перехвачены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата самолётного типа. В Ростовской области — 14, еще 5 дронов были уничтожены в Волгоградской области, 4 — в Астраханской области.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что дроны были сбиты в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах. В результате атаки на промышленном предприятии в Каменском районе произошёл пожар.
Фото: ИИ.
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