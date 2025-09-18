Новости
В ночь на 18 сентября атаку БПЛА отразили в восьми районах Ростовской области

В Ростовской области в ночь на 18 сентября была отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов в восьми районах. Об этом сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, системы противовоздушной обороны сработали в Новошахтинске, Белой Калитве, Каменском, Красносулинском, Октябрьском сельском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районах.

В результате падения обломков в Красносулинском районе возник пожар, который был оперативно ликвидирован на площади 800 квадратных метров.

Юрий Слюсарь также отметил, что пострадавших среди людей нет.
Фото: Дондей
