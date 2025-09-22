Минобороны: Над Ростовской областью уничтожили 25 БПЛА
В ночь на 22 сентября над Ростовской областью были уничтожены 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно данным ведомства, средствами противовоздушной обороны (ПВО) на территории России было ликвидировано в общей сложности 114 дронов. Наибольшее количество атак зафиксировано над Ростовской областью и Краснодарским краем — по 25 дронов в каждом из этих регионов.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате инцидента никто не пострадал. Вражеские атаки были успешно отражены в четырёх районах: Миллеровском, Чертковском, Шолоховском и в городе Таганроге.
Однако не обошлось без последствий на земле. В Миллеровском районе случился ландшафтный пожар. Пламя охватило сухую растительность на площади 100 квадратных метров территории. Возгорание быстро ликвидировали.