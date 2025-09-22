Минобороны: Над Ростовской областью уничтожили 25 БПЛА

Фото: Дондей

В ночь на 22 сентября над Ростовской областью были уничтожены 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Министерство обороны Российской Федерации.Согласно данным ведомства, средствами противовоздушной обороны (ПВО) на территории России было ликвидировано в общей сложности 114 дронов. Наибольшее количество атак зафиксировано над Ростовской областью и Краснодарским краем — по 25 дронов в каждом из этих регионов.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате инцидента никто не пострадал. Вражеские атаки были успешно отражены в четырёх районах: Миллеровском, Чертковском, Шолоховском и в городе Таганроге.Однако не обошлось без последствий на земле. В Миллеровском районе случился ландшафтный пожар. Пламя охватило сухую растительность на площади 100 квадратных метров территории. Возгорание быстро ликвидировали.