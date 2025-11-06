Бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская вышла на свободу

Фото: DonDay

Экс-министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская вышла на свободу. Ее выпустили по УДО, сказано на сайте Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.В начале октября защита Быковской подала прошение об условно-досрочном освобождении. Ее выпустили 21 октября.Напомним, Быковская была задержана 28 ноября 2019 года после проверки регионального министерства здравоохранения. Федеральная антимонопольная служба обнаружила нарушения при закупке услуг по утилизации медицинских отходов в регионе за 2017–2018 годы.По версии следствия, Татьяна Быковская содействовала заключению крупных контрактов между компанией «Центр 100 Ростов-на-Дону» и четырьмя больницами на вывоз медотходов, это нарушало закон о конкуренции.Ей было назначено наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы. Но спустя полгода она вышла на свободу.