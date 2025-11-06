Бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская вышла на свободу
Экс-министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская вышла на свободу. Ее выпустили по УДО, сказано на сайте Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.
В начале октября защита Быковской подала прошение об условно-досрочном освобождении. Ее выпустили 21 октября.
Напомним, Быковская была задержана 28 ноября 2019 года после проверки регионального министерства здравоохранения. Федеральная антимонопольная служба обнаружила нарушения при закупке услуг по утилизации медицинских отходов в регионе за 2017–2018 годы.
По версии следствия, Татьяна Быковская содействовала заключению крупных контрактов между компанией «Центр 100 Ростов-на-Дону» и четырьмя больницами на вывоз медотходов, это нарушало закон о конкуренции.
Ей было назначено наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы. Но спустя полгода она вышла на свободу.