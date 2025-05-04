Фото: DonDay

Над Ростовской областью в ночь на 4 мая сбили 11 дронов. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ.Кроме того, всего над регионами России были зафиксированы и уничтожены 13 БПЛА, включая по одному беспилотнику на территории Белгородской и Брянской областей.Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об атаке беспилотных летательных аппаратов к Каменске-Шахтинском. Предварительно, никто не пострадал, разрушений на земле нет.