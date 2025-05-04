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Над Ростовской областью в ночь на 4 мая сбили 11 дронов

Над Ростовской областью в ночь на 4 мая сбили 11 дронов
Над Ростовской областью в ночь на 4 мая сбили 11 дронов. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Кроме того, всего над регионами России были зафиксированы и уничтожены 13 БПЛА, включая по одному беспилотнику на территории Белгородской и Брянской областей.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об атаке беспилотных летательных аппаратов к Каменске-Шахтинском. Предварительно, никто не пострадал, разрушений на земле нет.
Фото: DonDay
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