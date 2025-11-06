О работе сирен сообщают жители центра Ростова-на-Дону

Фото: Donday

Днем 6 ноября жители Ростова-на-Дону сообщили о работе сирены в центре города. Об этом сообщает новостной портал DonDay.Приблизительно в 15:30, по словам свидетелей, был зафиксирован громкий звук сирены. Важно упомянуть, что ранее на всей территории Ростовской области было сделано предупреждение о вероятной атаке дронов.Населению посоветовали найти убежище в помещениях и избегать нахождения вблизи окон. Кроме того, согласно данным мониторинговых сервисов, в регионе действует желтый уровень опасности, обусловленный беспилотными летательными аппаратами.