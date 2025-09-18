Мать вместе детьми надышались едким дымом при пожаре в частном доме в Ростове

Фото: ГУ МЧС РО

Мать вместе с детьми надышались едким дымом при пожаре в Ростове. Частный дом на Пескова загорелся из-за короткого замыкания в водонагревателе 15 сентября.Поздно ночью вспыхнул электроприбор. В этот момент в комнате находилась мать с двумя детьми. Когда она увидела пожар, то взяла малышей и вывела на улицу. Соседи помогли вызвать пожарных.Жильцам потребовалась медицинская помощь из-за отравления едким дымом.- Площадь пожара составила 100 квадратных метров. На месте работали 20 пожарных на 5 спецмашинах, - сообщают сотрудники МЧС по Ростовской области.