Мать вместе детьми надышались едким дымом при пожаре в частном доме в Ростове

Мать вместе с детьми надышались едким дымом при пожаре в Ростове. Частный дом на Пескова загорелся из-за короткого замыкания в водонагревателе 15 сентября.

Поздно ночью вспыхнул электроприбор. В этот момент в комнате находилась мать с двумя детьми. Когда она увидела пожар, то взяла малышей и вывела на улицу. Соседи помогли вызвать пожарных.

Жильцам потребовалась медицинская помощь из-за отравления едким дымом.

- Площадь пожара составила 100 квадратных метров. На месте работали 20 пожарных на 5 спецмашинах, - сообщают сотрудники МЧС по Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС РО
