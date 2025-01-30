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В Ростове мать и сын погибли при пожаре в частном доме на Сельмаше

В Ростове мать и сын погибли при пожаре в частном доме на Сельмаше
В Ростове-на-Дону произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли 38-летняя женщина и четырехлетний ребёнок. Инцидент случился в районе Сельмаш, на улице Леваневского.

Предварительно, около 01:30 произошло возгорание в доме неподалёку от школы-интерната № 42. Огонь быстро распространился по всему дому. Соседи, увидев пламя, вызвали пожарную службу.

Прибыли 25 спасателей на 8 единицах техники. Там специалисты обнаружили в горящем доме женщину и маленького мальчика.

- К несчастью, их спасти не удалось, мать и сын надышались едким дымом и скончались на месте, - сообщили в региональном ГУ МЧС. - Возгорание было ликвидировано на площади 120 квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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