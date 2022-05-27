В Ростовской области при пожаре в частном доме погибла мать с двумя детьми

Фото: МЧС по Ростовской области

В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли мать и двое ее детей. Трагедия случилась утром 29 мая в хуторе Мокросоленом Волгодонского района на улице Лесхозной, 6. Об этом сообщает региональное МЧС.Около 6.00 в доме произошло короткое замыкание электропроводки, и начался пожар. 33-летняя женщина, почувствовав запах гари, разбудила свою мать и быстро начала собирать детей. Она вывела из огня 8-летнюю дочку и вернулась за 13-летним сыном и 4-летней девочкой. Из горящего дома молодая мама и дети выбраться не смогли. Они надышались угарным газом и погибли.В спасательном ведомстве добавили, что в ликвидации огня принимали участие 16 спасателей и шесть единиц техники.