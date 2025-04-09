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Курятник и гараж сгорели дотла в Ростовской области

Курятник и гараж сгорели дотла в Ростовской области
В Ростовской области огонь уничтожил курятник, гараж и легковой автомобиль. Инцидент произошел в хуторе Новороссашинском Тарасовского района 6 апреля. Приблизительно в четыре утра хозяин домовладения почувствовал резкий запах дыма. Выйдя на улицу, он обнаружил, что пламя охватило гараж и хозпостройку, где содержались куры.

На вызов оперативно прибыли шесть спасателей МЧС. Им удалось справиться с возгоранием на площади 12 квадратных метров к 4:28 утра.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, в результате случившегося никто из людей не пострадал. Тем не менее курятник с находившейся в нем птицей и расположенный рядом гараж вместе с автомобилем были полностью уничтожены огнем.

Установлено, что причиной возгорания стало использование электрообогревателя для поддержания тепла в курятнике. Ночью в работе прибора произошел сбой, спровоцировавший короткое замыкание и последующее возгорание.
Фото: ГУ МЧС РО
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