В Ростовской области ночью 4 февраля дотла сгорел гараж

Фото: МЧС России по Аксайскому району

В Ростовской области в результате неосторожного обращения с огнем произошел пожар в гараже. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Аксайскому району.Инцидент случился 4 февраля около полуночи на улице Вартанова, 2 в Аксае. Гараж вспыхнул, и местные жители заметили яркий огонь и крупный столб дыма, поднимающийся в небо.На место вызвали 10 пожарных и две специализированные машины. В связи с угрозой распространения огня на соседние здания пожар был классифицирован как серьезный. Огнеборцы смогли справиться с огнем, охватившим площадь десять квадратных метров, к 00:50.Как уточнили в МЧС России по Аксайскому району, в результате происшествия никто не пострадал. Предварительно установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.