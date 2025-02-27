В Ростовской области практически дотла сгорел гараж

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В городе Донецке, расположенном в Ростовской области, в ночь на 27 февраля случилось возгорание в гаражном помещении. Предполагается, что причиной инцидента послужила тепловая пушка.Сигнал о пожаре поступил в 3:38 по переулку Гайдара, 14. Жители дома почувствовали резкий запах гари и обнаружили, что их гараж объят огнем.К моменту прибытия пожарных огонь полностью захватил постройку. На место происшествия прибыли две пожарные бригады, общей численностью пять человек.Потушить пламя на участке в 24 квадратных метра удалось к 4:13. По предварительным данным, источником возгорания могла стать тепловая пушка. Ветхая электропроводка в гараже, по всей видимости, дала сбой. В результате пожара гараж сгорел дотла. Согласно информации от ГУ МЧС Ростовской области, в происшествии никто не пострадал.