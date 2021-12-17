В Ростове произошло возгорание газовой трубы

Фото: Это Ростов

В Ростове-на-Дону произошло возгорание газовой трубы. ЧП случилось 18 декабря на улице Восточной,9.Как сообщают очевидцы в социальных сетях, пламя начало распространяться из-за того, что газовую трубку прорвало. Порывами ветра огонь начало раздувать. Жильцы дома вызвали на помощь пожарных. Сначала прибыли две бригады, а потом подоспела еще одна. Они охлаждали угол дома до приезда газовых служб. После их прибытия газ во всем доме был перекрыт, а авария ликивидирована.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на место выезжали три единицы техники и девять спасателей.