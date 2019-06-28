Из воинской части в Новочеркасске сбежал солдат-срочник



В Новочеркасске разыскивают солдата-срочника, самовольно покинувшего воинскую часть, расположенную на улице Кривошлыкова.



Отсутствие рядового было обнаружено во время вечерней поверки 28 июня. Максим Михайлин покинул расположение части № 3785, куда был призван по достижении 18-летия для прохождения срочной службы. Предположительно, с собой он взял спецсредства - резиновую дубинку, газовый баллончик и электрошокер, сообщает DonDay Новочеркасск.



Молодой человек служил в 50-й бригаде оперативного назначения Росгвардии. Он был призван из Пудожского района Республики Карелия.



В день пропажи парень заходил на свою страницу в соцсети. Он изменил свой статус на «172 дня», таким образом срочник вёл обратный отсчёт дней до конца службы.



Всех, кто знает, где может находиться Максим Михайлин или видел его, просят сообщить по телефонам: 8 (8635) 27-80-42, 8-961-401-36-66, 8-928-146-36-57 или 102.