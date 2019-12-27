Солдат-срочник скончался в одной из воинских частей Ростовской области





В Ростовской области в одной из воинских частей скончался солдат-срочник. Смерть молодого человека наступила ночью 29 декабря.



Уроженца города Гуково, 19-летнего Дмитрия К., нашли мёртвым утром во время подъёма в воинской части Каменского района. Парень не подавал признаков жизни. Сослуживцы вызвали медиков, но прибывшие врачи лишь констатировали смерть солдата, пишет DonDay.ru.



На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливают причину и все обстоятельства смерти молодого человека.



Похоронят солдата-срочника в родном Гуково. Прощание состоится 31 декабря.