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Солдат-срочник скончался в одной из воинских частей Ростовской области

Солдат-срочник скончался в одной из воинских частей Ростовской области

В Ростовской области в одной из воинских частей скончался солдат-срочник. Смерть молодого человека наступила ночью 29 декабря.

Уроженца города Гуково, 19-летнего Дмитрия К., нашли мёртвым утром во время подъёма в воинской части Каменского района. Парень не подавал признаков жизни. Сослуживцы вызвали медиков, но прибывшие врачи лишь констатировали смерть солдата, пишет DonDay.ru.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливают причину и все обстоятельства смерти молодого человека.

Похоронят солдата-срочника в родном Гуково. Прощание состоится 31 декабря.

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