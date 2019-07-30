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На Дону разыскивают солдата-контрактника, самовольно покинувшего часть

На Дону разыскивают солдата-контрактника, самовольно покинувшего часть
В Ростовской области военная комендатура разыскивает солдата-срочника, самовольно покинувшего воинскую часть.

31-летний Игорь Козуб проходит службу по контракту в войсковой части № 84839 в посёлке Персиановском. В феврале офицер покинул расположение части, взяв с собой дорогостоящее военное оборудование, сообщает DonDay Новочеркасск.
Известно, что пропавший мужчина родом из Каменска-Шахтинского. Но его жена и дети проживают в Ростове.

У военной полиции есть информация, что контрактник скрывается на территории Ростовской области.

Всех, кому что-нибудь известно о местонахождении Игоря Козуба, просят сообщить информацию по телефонам: 8 (8635) 21-08-27 или 8-906-419-19-54.

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