На Дону разыскивают солдата-контрактника, самовольно покинувшего часть



В Ростовской области военная комендатура разыскивает солдата-срочника, самовольно покинувшего воинскую часть.



31-летний Игорь Козуб проходит службу по контракту в войсковой части № 84839 в посёлке Персиановском. В феврале офицер покинул расположение части, взяв с собой дорогостоящее военное оборудование, сообщает DonDay Новочеркасск.

Известно, что пропавший мужчина родом из Каменска-Шахтинского. Но его жена и дети проживают в Ростове.



У военной полиции есть информация, что контрактник скрывается на территории Ростовской области.



Всех, кому что-нибудь известно о местонахождении Игоря Козуба, просят сообщить информацию по телефонам: 8 (8635) 21-08-27 или 8-906-419-19-54.