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Главой администрации Матвеево-Курганского района Ростовской области стала Дина Алборова

Главой администрации Матвеево-Курганского района Ростовской области стала Дина Алборова
В администрации Матвеево-Курганского района Ростовской области выбрали главу. Обсуждение кандидатур на пост главы района состоялось 30 марта. Собрание депутатов единогласно приняло решение назначить главой администрации Матвеево-Курганского района Дину Алборову.

В ноябре 2020 года предыдущий глава администрации, Александр Рудковский, скончался от последствий коронавируса. С тех пор Дина Алборова исполняла обязанности главы района.

О проблемах муниципалитета чиновница знает не по наслышке - с октября 2012 года по апрель 2020-го она была Главой Малокирсановского сельского поселения, а с апреля 2020 года работала в должности заместителя главы Администрации Матвеево-Курганского района по социальным вопросам.

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