В жутком ДТП в Ростовской области 6 человек пострадали и один подросток погиб

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области, неподалеку от Миллерово, 2 июля произошла страшная авария, в которой столкнулись грузовой автомобиль и легковой минивэн, что привело к жертвам и раненым.По предварительной информации, в результате столкновения один человек погиб, а еще шесть получили травмы различной степени тяжести.Сила удара была такова, что от минивэна практически ничего не осталось, машина превратилась в искореженный металлолом. Среди пострадавших оказались четверо несовершеннолетних, а один подросток скончался на месте происшествия.Как сообщили в МЧС России, спасатели оперативно извлекли пострадавших из искореженного автомобиля и передали их медикам.На месте трагедии работают шесть специалистов и задействовано две единицы специальной техники.