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Два человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с мотоциклом в Ростовской области

Два человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с мотоциклом в Ростовской области
Двое, в том числе несовершеннолетний ребенок, пострадали в ДТП с мотоциклом в Ростовской области. Авария случилась вечером 12 августа на трассе Новошахтинск - Майский.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 31-летний мужчина на «Шевроле Лачетти» столкнулся с 20-летним парнем на мотоцикле.

- В результате аварии травмы получили водитель и 15-летний пассажир двухколесного транспорта, - сообщили в ведомстве. - Пострадавшие доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

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