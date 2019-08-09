Два человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с мотоциклом в Ростовской области



Двое, в том числе несовершеннолетний ребенок, пострадали в ДТП с мотоциклом в Ростовской области. Авария случилась вечером 12 августа на трассе Новошахтинск - Майский.



По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 31-летний мужчина на «Шевроле Лачетти» столкнулся с 20-летним парнем на мотоцикле.



- В результате аварии травмы получили водитель и 15-летний пассажир двухколесного транспорта, - сообщили в ведомстве. - Пострадавшие доставлены в больницу.



По факту ДТП проводится проверка.