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Под Волгодонском в аварии пострадали пятилетний ребенок и мужчина

Под Волгодонском в аварии пострадали пятилетний ребенок и мужчина
В Ростовской области под Волгодонском в ДТП травмы получили пятилетний мальчик и мужчина. Авария случилась на развязке Волгодонск – Лагутинки – Ростов 13 августа около 16.00.

По предварительной информации, 67-летний водитель «ГАЗ-31105» ехал из хутора Лагутинки и не уступил дорогу «Шевроле Лачетти». В салоне иномарки был пятилетний ребенок. Ее водитель ехал по главной дороге из Волгодонска в Ростов.

Произошло столкновение, и от сильного удара у «Шевроле» вырвало колесо. Машину развернуло, и она осталась на середине дороги.

В результате аварии травмы получили пятилетний ребенок и 67-летний водитель ВАЗа.

– Пострадавших доставили в больницу, – сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Фото: газета Автолайн

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