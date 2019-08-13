Под Волгодонском в аварии пострадали пятилетний ребенок и мужчина



В Ростовской области под Волгодонском в ДТП травмы получили пятилетний мальчик и мужчина. Авария случилась на развязке Волгодонск – Лагутинки – Ростов 13 августа около 16.00.



По предварительной информации, 67-летний водитель «ГАЗ-31105» ехал из хутора Лагутинки и не уступил дорогу «Шевроле Лачетти». В салоне иномарки был пятилетний ребенок. Ее водитель ехал по главной дороге из Волгодонска в Ростов.



Произошло столкновение, и от сильного удара у «Шевроле» вырвало колесо. Машину развернуло, и она осталась на середине дороги.



В результате аварии травмы получили пятилетний ребенок и 67-летний водитель ВАЗа.



– Пострадавших доставили в больницу, – сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



Фото: газета Автолайн