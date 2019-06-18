Двое, в том числе 10-летний ребенок, пострадали в ДТП с большегрузом в Ростовской области



В Ростовской области водитель иномарки врезался на «встречке» в большегруз. Дорожно-транспортное происшествие случилось 20 июня на трассе Ростов-на-Дону – слобода Родионово – Несветайская – Новошахтинск.



По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, на 750-м километре автодороги 31-летний водитель на автомобиле «Киа» выехал на полосу встречного движения, где врезался в попутный автомобиль марки МАЗ под управлением 54-летнего водителя.



- В результате ДТП травмы получили 10-летний мальчик и 38-летний пассажир из легкового авто, - сообщили в ведомстве. - По факту аварии проводится проверка.