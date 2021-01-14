Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Два человека пострадали в массовом ДТП в Ростовской области

Два человека пострадали в массовом ДТП в Ростовской области
В Ростовской области произошло массовое ДТП с участием автобуса. Авария случилась 16 января примерно в 7.00 в Неклиновском районе.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 36-летний автомобилист на «Митсубиси Лансер» двигался на 10-м километре автодороги Самбек - Матвеев Курган. Он поворачивал на перекрестке со стороны села Покровского, но не уступил проезд микроавтобусу «Фольксваген». В итоге машины столкнулись. От удара грузопассажирский транспорт откинуло на «встречку», где он врезался в автобус «МАН-200».

В аварии пострадали 46-летний водитель «Фольксвагена» и его 27-летний пассажир. Их обследуют врачи.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.