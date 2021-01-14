Два человека пострадали в массовом ДТП в Ростовской области

В Ростовской области произошло массовое ДТП с участием автобуса. Авария случилась 16 января примерно в 7.00 в Неклиновском районе.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 36-летний автомобилист на «Митсубиси Лансер» двигался на 10-м километре автодороги Самбек - Матвеев Курган. Он поворачивал на перекрестке со стороны села Покровского, но не уступил проезд микроавтобусу «Фольксваген». В итоге машины столкнулись. От удара грузопассажирский транспорт откинуло на «встречку», где он врезался в автобус «МАН-200».В аварии пострадали 46-летний водитель «Фольксвагена» и его 27-летний пассажир. Их обследуют врачи.