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В Ростовской области два человека погибли, и три пострадали в ДТП с автобусом

В Ростовской области два человека погибли, и три пострадали в ДТП с автобусом
Авария с участием фургона и автобуса произошла в Ростовской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось 24 октября примерно в 00:30 на 20-м километре автодороги Самбек - Матвеев Курган.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 24-летний автомобилист на «Ладе ВИС-234900» ехал по Матвеево-Курганскому району. По неизвестным причинам он оказался на встречной полосе движения, где столкнулся с пассажирским автобусом, управлял которым 42-летний водитель.

- В результате ДТП шофер и 23-летний пассажир фургона скончались на месте происшествия, - добавили в ведомстве. – Водитель, 19-летняя и 49-летний пассажиры общественного транспорта получили травмы и были госпитализированы.

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