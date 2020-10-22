В Ростовской области два человека погибли, и три пострадали в ДТП с автобусом

Авария с участием фургона и автобуса произошла в Ростовской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось 24 октября примерно в 00:30 на 20-м километре автодороги Самбек - Матвеев Курган.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 24-летний автомобилист на «Ладе ВИС-234900» ехал по Матвеево-Курганскому району. По неизвестным причинам он оказался на встречной полосе движения, где столкнулся с пассажирским автобусом, управлял которым 42-летний водитель.- В результате ДТП шофер и 23-летний пассажир фургона скончались на месте происшествия, - добавили в ведомстве. – Водитель, 19-летняя и 49-летний пассажиры общественного транспорта получили травмы и были госпитализированы.