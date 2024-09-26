Из-за неисправной проводки сгорел частный дом в Ростовской области

Фото: МЧС по РО.

В Ростовской области из-за неисправной проводки сгорел двухэтажный садовой дом. Происшествие случилось 24 сентября в поселке Персиановском на улице Калиновой. Владельцы дома почувствовали запах гари и увидели, что у них загорелась розетка. Они успели выбежать на улицу, после чего пламя разгорелось почти на территорию всего дома.Спасатели потушили огонь, распространившийся на территории 50 квадратных метров. Дом сгорел полностью, от него остались лишь обугленные стены.ГУ МЧС по Ростовской области сообщает, что каждый шестой пожар происходит из-за неисправности проводки.