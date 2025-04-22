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В Ростовской области из-за неисправной проводки дотла сгорел сарай

В Ростовской области из-за неисправной проводки дотла сгорел сарай

В Ростовской области из-за неисправной проводки дотла сгорел сарай. Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

Инцидент произошел в поселке Матвеев Курган на улице Октябрьской. Хозяева участка, ставшие свидетелями начала пожара, немедленно вызвали спасателей. Почувствовав запах дыма, они выглянули на улицу и обнаружили, что их сарай объят пламенем.

Попытки самостоятельно справиться с огнем оказались безуспешными. К прибытию пожарных огонь распространился на значительную площадь - 48 квадратных метров.

На место происшествия были направлены четыре единицы спецтехники и 12 пожарных, которые оперативно приступили к тушению.

Согласно заключению экспертов МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Аварийный режим работы электросети привел к мгновенному возгоранию, которое быстро охватило имущество, находившееся в хозпостройке.
Фото: ГУ МЧС РО
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