Фото: ГУ МЧС РО

В Ростовской области из-за неисправной проводки дотла сгорел сарай. Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.Инцидент произошел в поселке Матвеев Курган на улице Октябрьской. Хозяева участка, ставшие свидетелями начала пожара, немедленно вызвали спасателей. Почувствовав запах дыма, они выглянули на улицу и обнаружили, что их сарай объят пламенем.Попытки самостоятельно справиться с огнем оказались безуспешными. К прибытию пожарных огонь распространился на значительную площадь - 48 квадратных метров.На место происшествия были направлены четыре единицы спецтехники и 12 пожарных, которые оперативно приступили к тушению.Согласно заключению экспертов МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Аварийный режим работы электросети привел к мгновенному возгоранию, которое быстро охватило имущество, находившееся в хозпостройке.