В Ростовской области из-за дымохода дотла сгорел дом

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области из-за неисправного дымохода загорелся частный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Пламя вспыхнуло 2 декабря в хуторе Колундаевском по адресу: Новый переулок, 6. В частном доме загорелись стройматериалы, которые стояли возле дымохода. Местные жители почувствовали сильный запах гари. На улице они увидели, что горит дом их соседа. К моменту приезда пожарных подразделений пламя охватило 20 квадратных метров.Тушили пожар восемь спасателей и две автоцистерны.Как сообщили в ГУ МЧС по донскому региону, причиной пожара стал неисправный дымоход.