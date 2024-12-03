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В Ростовской области из-за дымохода дотла сгорел дом

В Ростовской области из-за дымохода дотла сгорел дом

В Ростовской области из-за неисправного дымохода загорелся частный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Пламя вспыхнуло 2 декабря в хуторе Колундаевском по адресу: Новый переулок, 6. В частном доме загорелись стройматериалы, которые стояли возле дымохода. Местные жители почувствовали сильный запах гари. На улице они увидели, что горит дом их соседа. К моменту приезда пожарных подразделений пламя охватило 20 квадратных метров.

Тушили пожар восемь спасателей и две автоцистерны.

Как сообщили в ГУ МЧС по донскому региону, причиной пожара стал неисправный дымоход.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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