Бывший муж найденной мертвой Алены Редько признался в ее убийстве

Фото: СУ СК по Ростовской области.

Бывший супруг найденной мертвой жительницы Аксая дал признательные показания в суде. В отношение него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».История с загадочным исчезновением жительницы Аксая Алены Редько облетела всю страну 25 августа. В тот день мать двоих детей встретилась со своим экс-супругом и поехала в Ростов. После этого ее телефон был отключен. Родственники объявили пропавшую в розыск.Первым в списке подозреваемых оказался Сергей. Он рассказал, якобы высадил ее на улице Ульяновской и уехал. Спустя пару дней тело женщины нашли в лесополосе на Левом берегу Дона.До последнего бывший муж отрицал свою вину, затем сделал признательное заявление. В видео он рассказал как убил Алену и выбросил ее тело.По версии следствия, в пути Алена Редько уснула в салоне машины Сергея. Он решил воспользоваться положением и задушил ее с помощью провода. После этого он отнес ее тело в лесополосу и избавился от улик. Затем мужчина уехал и несколько дней рассказывал родственникам убитой, что не имеет к преступлению отношения.В СУ СКР по региону сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос об избрании меры пресечения.Прокуратура Ростовской области держит на контроле ход расследования.