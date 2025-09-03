Тело найденной мертвой Алены Редько изменилось до неузнаваемости из-за гнилостных изменений

Фото: СоцСети

Новость о смерти 39-летней Алены Редько потрясла всю Ростовскую Область. Вечером 25 августа она встретилась с экс-супругом, после этого женщина была найдена мертвой. Как сообщил Donday со ссылкой на источник, за время поисков Алены ее тело изменилось из-за разложения.Полиция и волонтеры пытались отыскать пропавшую 39-летнюю женщину больше недели. Вечером 25 августа она уехала с бывшим супругом. Он видел ее живым последним. Как уточнил Сергей на допросе, он высадил ее на улице Ульяновской и уехал. После этого Алену никто не видел.Полиция провела оперативно-розыскные мероприятия, они проверили камеры видеонаблюдения и допросили мужа пропавшей. Он свою вину отрицал.Алену Редько обнаружили мертвой 2 сентября. Ее труп нашли в лесопосадке на левом берегу Дона. По данным источника, тело долгое время пролежало на жаре. Из-за жары тело было с явными гнилостными изменениями. Вероятнее всего женщину удалось опознать только по одежде.Видимых признаков насилия обнаружено не было. Тело доставили на экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.