В Ростове-на-Дону подозреваемый в убийстве бывшей жены проведет Новый год в СИЗО

Фото: Rostov.ru

В Ростове подозреваемый в убийстве бывшей супруги 39-летней Алены Редько проведет Новый год в СИЗО. Ему продлили меру пресечения до 30 января. Об этом сообщает Donday.ru мать погибшей, Елена.Об истории исчезновения Алены Редко стало известно в конце августа этого года. В донской столице вели активные поиски пропавшей без вести женщины. Ее тело обнаружили после недельных поисков в лесополосе на левом берегу Дона. Последний раз его видел супруг Сергей. Однако всем он рассказывал, что высадил экс-супругу в центре города и больше они не встречались.Родственники подключили к поискам добровольцев, полицию и волонтеров. Долгое время бывший муж отрицал, что причастен к смерти Алены. Только когда тело обнаружили, он решил признаться в содеянном. На допросе мужчина рассказал, как расправился с матерью своих двоих детей.По данным следствия, Сергей Редько задушил Алену проводом в машине, пока та спала. Он выехал в лесополосу, оставил вещи погибшей и выкинул ее тело.После длительных поисков мужчина был задержан.