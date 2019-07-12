Автобус № 65 загорелся на ходу в Ростове: видео



В Ростове во время движения загорелся пассажирский автобус. Около полудня 15 июля водитель маршрута № 65 заметил дым в моторном отсеке.



Получив вызов, на место происшествия выехали четверо пожарных и одна единица техники. Площадь возгорания составила три квадратных метра.



От автобуса валил чёрный дым, огонь полностью объял его заднюю часть. В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области добавили, что на тушение ушло порядка десяти минут. В результате инцидента ни один человек не пострадал. Причина пожара пока остаётся неизвестной.

