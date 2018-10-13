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В Волгодонске без вести пропали две подруги

В Волгодонске без вести пропали две подруги
Александра Колесникова

Пропавших без вести двух школьниц разыскивают в Волгодонске. 13-летняя Александра Колесникова и 15-летняя Ксения Полякова пропали 11 октября.

Известно, что около 14:30 девушки вышли из школы № 8 на улице Пионерской. В это же время Саша созвонилась со своей матерью, Татьяной. В районе 16:30 мама девочки вернулась домой с работы. Дочки там не было, однако в квартире лежали ее школьные вещи. Когда она в девять вечера не вернулась домой и не взяла трубку, мама отправилась на машине её искать.

Связавшись со школьной учительницей, Татьяна узнала, что её дочь ушла из школы вместе с Ксюшей Поляковой. Мама Ксюши сказала, что её дочь тоже пропала.

Рост Александры Колесниковой - около 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светло-русые, чуть ниже плеч, глаза зелёные. На подбородке - шрам. В день пропажи девочка было одета в белую дутую куртку с капюшоном в тёмно-синий горох, узкие тёмные джинсы. На ногах — чёрно-белые кеды. Девушка может быть в солнцезащитных очках с зелёной оправой. При себе имеет сотовый телефон «Хонор» серого цвета.

Во что была одета Ксения Полякова, неизвестно. Цвет её волос тёмно-русый.

Всех, кто располагает хоть какой-то информацией о местонахождении девочек, просят сообщить в ОП № 1 МУ МВД «Волгодонское» (улица Ленина, 67). Телефон дежурной части: 8 (8639) 21-22-02 или по телефону: 8-989-611 15 54 — Татьяна, мама Саши Колесниковой.

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