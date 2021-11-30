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На украинско-белорусской границе беженцы попали под огонь ВСУ

На украинско-белорусской границе беженцы попали под огонь ВСУ
Десятки беженцев, пытавшихся пересечь границу с Белоруссией, попали под огонь украинской армии. Инцидент на белорусско-украинской границе произошел в ночь на 29 ноября.

Около 30 человек, бежавших из восточных стран, пытались перейти на территорию Украины. Однако военнослужащие 61-й отдельной егерской бригады ВСУ (прим. - Вооруженные силы Украины) заметили движение. На перехват направили подразделение быстрого реагирования. Около 4 часов военнослужащие ВСУ открыли огонь по беженцам. По неофициальным данным, есть погибшие и раненые.

Один из военнослужащих ВСУ поделился видео с места ЧП в соцсетях. Ролик снят в инфракрасном диапазоне. На кадрах видно, как вооруженные люди стреляют по движущимся силуэтам. Затем начинают перетаскивать, предположительно, тела.

Власти Украины пока не прокомментировали видеозапись.
Фото: youtube.com.
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