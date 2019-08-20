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На границе Ростовской области с Украиной могут усилить контроль из-за страшной инфекции

На границе Ростовской области с Украиной могут усилить контроль из-за страшной инфекции
На границе Ростовской области с Украиной могут усилить санитарный контроль из-за страшной инфекции. По данным оперативного командования армии ДНР, в Авдеевке Донецкой области зафиксировали вспышку чумы. 12 военнослужащих украинской армии уже заболели страшной инфекцией.

За всеми зараженными наблюдают специалисты из Харьковского военного госпиталя. Отмечается, что военного украинской армии укусила летучая мышь. Позже пострадавший боец заразил своих сослуживцев.

По данным Роспотребнадзора, сотрудники ведомства направили в МИД России запрос для уточнения информации.

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