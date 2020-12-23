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На границе Украины с Ростовской областью заметили похоронные микроавтобусы

На границе Украины с Ростовской областью заметили похоронные микроавтобусы
На границе Украины с Ростовской областью зафиксировали похоронные микроавтобусы и людей в военной форме. ОБСЕ опубликовала очередной отчет о наблюдениях в пунктах пропуска между государствами.

Согласно официальным данным, 15 и 19 декабря в Донецке сотрудники миссии видели автобусы ритуальных услуг. Сбоку на автомобилях были надписи на русском языке «Похоронный транспорт». Кого-либо в салоне машин они не заметили.

Кроме того, за последнюю неделю специалисты видели 13 человек в камуфляжной одежде.

«Пять человек пересекли границу Российской Федерации, а еще восемь - Украины. Эти люди пересекли границу пешком», - отмечается в отчете.

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