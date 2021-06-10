На границе донского региона и Украины заметили движение 26 поездов. О передвижениях в пунктах пропуска сообщили сотрудники миссии ОБСЕ.В своем отчете специалисты указали, что под Гуково слышали шум составов. По их мнению, 14 из них следовали в сторону России, остальные 12 - в Незалежную. Из-за веток и столбов наблюдатели не смогли рассмотреть, что именно перевозили по железной дороге.За последние семь дней снизилось количество различных грузовиков, пересекающих границу: 779 по сравнению с 822 на предыдущей отчетной неделе.