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На границе донского региона и Украины заметили движение 26 поездов

На границе донского региона и Украины заметили движение 26 поездов
На границе донского региона и Украины заметили движение 26 поездов. О передвижениях в пунктах пропуска сообщили сотрудники миссии ОБСЕ.

В своем отчете специалисты указали, что под Гуково слышали шум составов. По их мнению, 14 из них следовали в сторону России, остальные 12 - в Незалежную. Из-за веток и столбов наблюдатели не смогли рассмотреть, что именно перевозили по железной дороге.

За последние семь дней снизилось количество различных грузовиков, пересекающих границу: 779 по сравнению с 822 на предыдущей отчетной неделе.

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