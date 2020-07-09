Защитник футбольного клуба «Ростов» стал лучшим игроком матча с «Уфой»

Лучшим игроком во встрече «Ростова» и «Уфы» стал защитник «желто-синих» Деннис Хаджикадунич. Об этом сообщили в пресс-службе донской команды.Так, в голосовании «Ростсельмаш: лучший игрок матча» большинство болельщиков выбрали именно 22-летнего спортсмена, отдав ему 4,3 балла из 5. Хаджикадунич проявил себя во время игры, забив единственный гол команды на 27-й минуте встречи. Следом за ним в рейтинге идут Евгений Чернов (3,8), Максим Осипенко (3,7), Матиас Норманн (3,6) и Сергей Песьяков (3,6).Матч клубов «Ростов» и «Уфа» прошел 8 июля. Донская команда проиграла со счетом 1:2, опустившись на пятую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.