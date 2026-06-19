На трассе Ростов — Таганрог ограничат движение из-за ремонта моста
На трассе Ростов — Таганрог временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Тамань».
Ограничения введут для всех видов транспорта на мосту под Таганрогом. Речь идет об участке на 63-м километре трассы.
Проезд будет ограничен 18 и 19 июня. Ограничения будут действовать с 15:20 до 17:20.
Причиной стал капитальный ремонт путепровода. Специалисты будут монтировать балки пролетных строений для двух новых полос моста.
Во время работ движение организуют в реверсивном режиме. Машины будут проезжать по одной полосе.