На трассе Ростов — Таганрог ограничат движение из-за ремонта моста

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На трассе Ростов — Таганрог временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Тамань».Ограничения введут для всех видов транспорта на мосту под Таганрогом. Речь идет об участке на 63-м километре трассы.Проезд будет ограничен 18 и 19 июня. Ограничения будут действовать с 15:20 до 17:20.Причиной стал капитальный ремонт путепровода. Специалисты будут монтировать балки пролетных строений для двух новых полос моста.Во время работ движение организуют в реверсивном режиме. Машины будут проезжать по одной полосе.