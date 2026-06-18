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Подростка из Ростовской области будут судить за поджог релейного шкафа

Подростка из Ростовской области будут судить за поджог релейного шкафа
Подросток из Ростовской области предстанет перед судом за поджог релейного шкафа. Инциденты произошли в декабре 2025 года.

По версии следствия, несовершеннолетнему написали неизвестные. Они предложили ему за денежное вознаграждение поджечь релейный шкаф. Такой механизм отвечает за автоматическое регулирование движения поездов и безопасность их следования.

Подросток согласился. Он получил инструкции, координаты объекта и деньги на покупку необходимых материалов.

После этого юноша дважды поджег релейный шкаф на железнодорожной станции Зерноград Северо-Кавказской железной дороги. Свои действия он снял на телефон и отправил видео куратору. После этого он получил обещанные деньги.

В отношении подростка собрали достаточно доказательств. Как уточнили в транспортной прокуратуре, уголовное дело направили в Южный окружной военный суд.

Теперь молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.
Фото: Дондей
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