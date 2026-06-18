Подростка из Ростовской области будут судить за поджог релейного шкафа

Фото: Дондей

Подросток из Ростовской области предстанет перед судом за поджог релейного шкафа. Инциденты произошли в декабре 2025 года.По версии следствия, несовершеннолетнему написали неизвестные. Они предложили ему за денежное вознаграждение поджечь релейный шкаф. Такой механизм отвечает за автоматическое регулирование движения поездов и безопасность их следования.Подросток согласился. Он получил инструкции, координаты объекта и деньги на покупку необходимых материалов.После этого юноша дважды поджег релейный шкаф на железнодорожной станции Зерноград Северо-Кавказской железной дороги. Свои действия он снял на телефон и отправил видео куратору. После этого он получил обещанные деньги.В отношении подростка собрали достаточно доказательств. Как уточнили в транспортной прокуратуре, уголовное дело направили в Южный окружной военный суд.Теперь молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.