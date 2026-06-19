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В Ростове сухое дерево на Содружества может упасть на дом

В Ростове сухое дерево на Содружества может упасть на дом
В Ростове-на-Дону аварийное дерево угрожает жилому дому. Обращение местные жители оставили на сайте благоустройства.

По словам горожан, сухостой находится возле дома №70 на улице Содружества. Крона дерева полностью высохла. На стволе уже появились трещины.

Жители утверждают, что ветви каждый день обламываются и падают на тротуар. По этой дорожке регулярно ходят люди.

- Находится с обратной стороны здания, напротив окон квартир первого подъезда, вдоль пешеходной дорожки. При усилении ветра существует прямая угроза падения всего дерева на пешеходов (в том числе детей и пожилых жильцов), - пишут ростовчане.


Горожане просят направить на место специалистов. Они хотят, чтобы аварийное дерево спилили.
Фото: Благоустройство Ростова-на-дону
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