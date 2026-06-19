В Ростове сухое дерево на Содружества может упасть на дом
В Ростове-на-Дону аварийное дерево угрожает жилому дому. Обращение местные жители оставили на сайте благоустройства.
По словам горожан, сухостой находится возле дома №70 на улице Содружества. Крона дерева полностью высохла. На стволе уже появились трещины.
Жители утверждают, что ветви каждый день обламываются и падают на тротуар. По этой дорожке регулярно ходят люди.
Горожане просят направить на место специалистов. Они хотят, чтобы аварийное дерево спилили.