Норвежский футболист Матиас Норманн стал лучшим игроком сентября в составе «Ростова»



Лучшим игроком сентября в составе футбольного клуба «Ростов» стал Матиас Норманн. Более трети болельщиков отдали свои голоса за норвежского спортсмена. Такую информацию сообщили в пресс-службе «жёлто-синих».



Недавно Матиас стал автором лучшего гола в сентябре. Фанаты надолго запомнят его игру в матче с грозненским «Ахматом», который прошёл 16 сентября. Норманн отметился не только победным голом. Его ударил по ногам футболист из команды соперника, но футболист смог перекувыркнуться в воздухе и приземлиться на спину. Он не получил травм и смог продолжить игру. Ожидаемо он стал лучшим игроком матча. Также его назвали сильнейшим после встречи с московским «Динамо».



Сейчас болельщики выбрали норвежца лучшим игроком сентября в составе «Ростова».