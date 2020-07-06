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В матче «Ростов» - «Уфа» первый гол забил Деннис Хаджикадунич

В матче «Ростов» - «Уфа» первый гол забил Деннис Хаджикадунич
Первый гол в матче «Ростов» - «Уфа» забил игрок донской команды Деннис Хаджикадунич. Счет стал 1:0 в пользу «желто-синих» на 27-й минуте.

Обе команды активно подбирались к воротам друг друга, но все никак не могли закинуть мяч под штангу. На 27-й минуте защитник Евгений Чернов сделал навес в центр вражеской штрафной, где Хаджикадунич выиграл верхнюю подачу и головой забил гол.

Встреча 27-го тура Российской премьер лиги началась 8 июля в 20:30. Нешуточный матч продолжается.

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