В матче «Ростов» - «Уфа» первый гол забил Деннис Хаджикадунич

Первый гол в матче «Ростов» - «Уфа» забил игрок донской команды Деннис Хаджикадунич. Счет стал 1:0 в пользу «желто-синих» на 27-й минуте.Обе команды активно подбирались к воротам друг друга, но все никак не могли закинуть мяч под штангу. На 27-й минуте защитник Евгений Чернов сделал навес в центр вражеской штрафной, где Хаджикадунич выиграл верхнюю подачу и головой забил гол.Встреча 27-го тура Российской премьер лиги началась 8 июля в 20:30. Нешуточный матч продолжается.