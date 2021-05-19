Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Вратарь Егор Бабурин вернется в состав ФК «Ростов»

Вратарь Егор Бабурин вернется в состав ФК «Ростов»
Егор Бабурин вернется в состав ФК «Ростов». Последние три месяца футболист играл за «Краснодар», где находился в аренде. О возвращении спортсмена стало известно 20 мая.

Егор Бабурин входил в состав «Краснодара» с 25 февраля. Игрока арендовали с возможностью выкупа. Как сообщил Sport24, такие планы кубанцы строили на случай выхода команды в еврокубки. Несмотря на отсутствие постоянной практики в «Ростове», голкипер мог стать хорошей заменой основному вратарю «быков».

По итогам сезона «Краснодар» не попал в еврокубки, поэтому клуб от выкупа Бабурина отказался. Спортсмен вернется в донской клуб и соберется с членами команды после отпуска - 15 июня.

Теги: ФК Ростов

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.