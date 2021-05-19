Вратарь Егор Бабурин вернется в состав ФК «Ростов»
Егор Бабурин вернется в состав ФК «Ростов». Последние три месяца футболист играл за «Краснодар», где находился в аренде. О возвращении спортсмена стало известно 20 мая.
Егор Бабурин входил в состав «Краснодара» с 25 февраля. Игрока арендовали с возможностью выкупа. Как сообщил Sport24, такие планы кубанцы строили на случай выхода команды в еврокубки. Несмотря на отсутствие постоянной практики в «Ростове», голкипер мог стать хорошей заменой основному вратарю «быков».
По итогам сезона «Краснодар» не попал в еврокубки, поэтому клуб от выкупа Бабурина отказался. Спортсмен вернется в донской клуб и соберется с членами команды после отпуска - 15 июня.