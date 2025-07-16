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В Ростовской области с молотка за 2,7 млн продают здания энергетической компании

В Ростовской области с молотка за 2,7 млн продают здания энергетической компании

В Ростовской области выставлены на продажу здания энергетической фирмы общей стоимостью 2,7 миллиона рублей. Данные об этих торгах опубликованы на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

На аукцион выставлены два объекта коммерческой недвижимости и возможность аренды земли, находящиеся в городе Шахты по адресу: улица Красная, дом 2. Начальная цена лота составляет 2,7 миллиона рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 15 августа. Результаты аукциона будут объявлены через три дня после завершения приема заявок от участников.

Стоит отметить, что компания «Энергомонтаж», зарегистрированная в Ростове-на-Дону в 2016 году, специализировалась на электромонтажных работах на строительных объектах. В декабре 2024 года компания была признана банкротом из-за значительной задолженности перед кредиторами.
Фото: Яндекс.Карты
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