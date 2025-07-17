Фото: Госавтоинспекция РО

Легковушка снесла пешехода после столкновения с иномаркой в Ростовской области. Происшествие случилось вечером шестнадцатого июля в поселке Каменоломни, расположенном в Октябрьском районе.По предварительным данным, около дома № 99 по улице Чкалова, водитель автомобиля марки «ГАЗ-3105» не уступил дорогу на перекрестке 47-летнему водителю, управлявшему автомобилем «Форд Фокус». После столкновения «ГАЗ» сменил направление и совершил наезд на 36-летнюю женщину, шедшую по правой обочине.Сразу же после столкновения, управлявший «ГАЗом» водитель скрылся с места аварии в неизвестном направлении. Позже сотрудники полиции обнаружили его автомобиль неподалеку от места происшествия. Однако самого водителя ни в машине, ни поблизости неоказалось.По сведениям, полученным в дорожной инспекции Ростовской области, в результате этого ДТП пострадала женщина, являвшаяся пешеходом. Ей были причинены телесные повреждения, и она была госпитализирована для оказания необходимой медицинской помощи.