В Новочеркасске пытаются продать здание ОКН и лечебный корпус компании РЖД

Фото: ОАО РЖД

В Ростовской области планируется продажа активов, принадлежащих РЖД, посредством аукционов. Общая оценочная стоимость имущества, включающего медицинское учреждение и объект, имеющий историческую ценность, составляет 118,2 миллиона рублей. Информация о предстоящих торгах размещена на платформе «РТС-Тендер».В рамках аукциона будет предложен лечебный корпус №3, находящийся в Новочеркасске, вместе с прилегающим участком земли. Начальная стоимость этого лота определена в размере 63,8 миллиона рублей.Вторым лотом на торгах станут складские помещения, здание нежилого назначения и земельный надел. Начальная цена данного лота – 54,4 миллиона рублей. Этот лот включает в себя признанное объектом культурного наследия трехэтажное здание, бывшее хранилище для овощей, а также земельный участок.Прием заявок от желающих принять участие в торгах завершится 15 августа. Итоги аукциона будут подведены через одиннадцать дней после окончания периода приема заявок.Важно отметить, что здание, обладающее статусом объекта культурного наследия, – это корпус железнодорожной больницы, где во время Великой Отечественной войны действовал секретный госпиталь. В марте 2020 года в здании произошло крупное возгорание, для борьбы с которым были задействованы значительные силы МЧС. Площадь, охваченная огнем, составила 70 квадратных метров.