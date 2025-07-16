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Помощника капитана теплохода будут судить за смерть моряка в порту Ростова

Помощника капитана теплохода будут судить за смерть моряка в порту Ростова
Помощник капитана теплохода предстанет перед судом за смерть моряка в порту Ростова. Как сообщили в Западном МСУТ СК России, инцидент произошел в ноябре 2023 года.

По имеющейся информации, во время погрузки груза один из матросов стоял слишком близко к тяговому металлическому тросу. К несчастью, трос оторвался и ударил работника по жизненно важным органам. От полученных травм матрос погиб.

Вследствие этого было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Виновным посчитали старшего помощника капитана.

Уголовное дело уже направлено в суд. Если вину обвиняемого докажут, ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Фото: Дондей
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