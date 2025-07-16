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Хозяева дома чудом спаслись при пожаре в Ростовской области

Хозяева дома чудом спаслись при пожаре в Ростовской области

В Ростовской области супружеская пара избежала трагической участи во время ночного пожара. Инцидент случился 12 июля в хуторе Латоново Матвеево-Курганского района.

Владельцы жилища мирно спали, когда их разбудил странный шум. Открыв глаза, они заметили бушующее пламя и плотный удушливый дым. Благодаря быстрой реакции мужчине и женщине удалось покинуть охваченный огнем дом. Уже на улице они вызвали сотрудников МЧС. К моменту прибытия пожарных служб огонь охватил территорию 50 квадратных метров.

По информации от ГУ МЧС Ростовской области, вероятной причиной возгорания стала неисправность в электросети. Короткое замыкание привело к возгоранию электроприборов и предметов интерьера.

На место происшествия оперативно прибыли 11 сотрудников пожарной охраны и три единицы специализированной техники. Спустя час пожар был успешно ликвидирован.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
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